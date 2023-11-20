內地去年初婚人數首低於1100萬 9年來減近56%

內地結婚人數持續減少，數據顯示，去年初婚人數大跌9.16%，為多年來首次低於1100萬人。

根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2023》，去年內地初婚人數為1051.76萬人，比2021年減少106.04萬人，按年下降9.16%。從歷年數據看，2013年是內地初婚人數的最高峰，達2385.96萬人，也就是說，9年來內地初婚人數下降55.9%。

《第一財經》報道，去年初婚人數低於1100萬，有適婚人數減少、初婚年齡推遲、婚戀觀念變化等諸多因素影響。同時，內地出生人口在經歷1987年這一近40年來的最高峰之後，連續多年下行。隨著95後乃至00後進入到婚育階段，處於適婚年齡的年輕人數量也在下降。

此外，從2010年以來歷年結婚人口年齡結構來看，內地結婚年齡尤其是初婚年齡大幅推遲。根據《中國人口普查年鑒-2020》，2020年內地平均初婚年齡為28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加3.78歲。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整表示，從客觀上來看，處於適婚年齡的年輕人在減少。從主觀上來看，結婚年齡推遲，部分人群的結婚意願也在減弱，不婚的人逐漸增多。

董玉整分析，有多個因素影響現今年輕人不太想結婚，包括現實生活中婚姻的穩定性，影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課；還有現實生活中結婚成本的上升等。

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責任編輯：易燕丹

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