台灣大選 | 自稱是「戰貓」 賴清德副手蕭美琴何許人也？

台灣的民進黨總統參選人賴清德公布副手為駐美代表蕭美琴。今年52歲的蕭美琴是台美混血，自稱「戰貓」，因為外交如同貓的步伐，踏出每一步都要小心翼翼，在複雜環境中維持平衡。

今年4月，在北京，國台辦宣佈制裁蕭美琴，嚴禁其本人及其家屬進入陸港澳三地，強調制裁是「終身追責」。11月15日，國台辦發言人朱鳳蓮再次批評賴清德與蕭美琴搭檔，稱其為「雙獨組合」、「獨上加獨」。

台美混血 成長於台南

綜合台媒報道，蕭美琴1971年生於日本，之後在台南成長。她的父親蕭清芬為台灣人，母親佩吉·庫利（Peggy Cooley）為美國人。蕭清芬從事神學教育，從美國返台後擔任台南神學院院長。

▲ 自90年代開啟政治生涯

蕭美琴高中考上第一志願台南女中後，轉往美國求學，擁有歐柏林學院東亞研究學士，以及哥倫比亞大學政治學碩士學位，歷任民進黨國際部主任、總統府顧問、立委、國際自由政黨聯盟（LI）副主席、亞洲民主自由聯盟（CALD）秘書長、駐美代表等。

90年代開啟政治生涯

蕭美琴自1990年代，加入民進黨後崛起台灣政壇。她在1996年從紐約返台後，陸續擔任民進黨內國際事務部主任及台灣立法委員。

1999年，李登輝執政期間她擔任民進黨國際事務部主任及台灣陸委會諮詢委員，同年當時作為李登輝幕僚的蔡英文，協助李登輝提出「兩國論」震撼兩岸政壇。

與蔡英文私交甚好

民進黨2008年在野後，蔡英文接任黨主席，邀蕭美琴擔任黨主席特助，兩人私交甚篤，蔡英文愛貓「蔡想想」就是蕭美琴在花蓮勘災時所撿到的流浪貓。根據媒體報導，都有留洋背景的兩人，在某些議題需以英文溝通更為順暢。

蔡英文2020年當選連任後，蕭美琴被任命為駐美代表。她從台灣再回到美國，以「戰貓」風格開展了斷交後台美關係最佳的一段黃金時刻。

▲ 蕭美琴任駐美代表

責任編輯：尹航

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