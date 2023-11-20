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習近平同馬克龍通電話 冀法方助力推動中歐關係積極發展

國情動向 19:05 2023/11/20

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國家主席習近平同法國總統馬克龍通電話指，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20週年，面對當前變亂交織的世界，中歐應該堅持做互利合作的夥伴。 希望法方為推動中歐關係積極發展發揮建設性作用。

指要推動中法關係邁上新階梯

習近平指出，總統先生今年4月對中國進行成功訪問以來，中法各層級交往快速恢復，各領域合作紮實推進，取得不少成果。明年中法將迎來兩國建交60週年，雙方要傳好歷史的接力棒，堅守建交初心、趙續傳統友誼，推動中法關係邁上新階梯。

中方願同法方保持高層交往，開好中法高級別人文交流機制新一次會議，推動教育、文化、科研等合作取得新進展，促進兩國人民友好往來。 中方讚賞法方積極參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和第六屆中國國際進口博覽會，樂見更多法國產品進入中國市場，歡迎更多法國企業來華投資，希望法方為中國 企業赴法投資提供公平、不歧視的營商環境。 中方願同法方加強在聯合國等多邊機構合作。

習近平強調，中法在應對氣候變遷領域合作良好。 即將在杜拜舉行的《聯合國氣候變遷綱要公約》第二十八次締約方大會將對《巴黎協定》進行首次盤點，總結評估實施進展，引導未來全球氣候治理進程。應該維護《巴黎協定》制度框架，特別是共同但有區別的責任原則和國家貢獻的自主性。中方願同法方一道，對外發出中法攜手應對氣候變遷的有力訊號，推動聯合國氣候變遷杜拜大會成功。

馬克龍表示，他對今年4月對中國的成功訪問記憶猶新，對近期兩國各層級維持交往對話感到滿意。當前國際情勢下，法中維持戰略溝通合作意義重大。法方願以明年法中建交60週年為契機，同中方密切高層交往，深化經貿、航空、人文等領域交流合作。法方希望同中方就聯合國氣候變遷杜拜大會密切溝通，並持續合作應對氣候變遷、生物多樣性保育等全球性議題。 法方願推動歐盟和中國以相互尊重、互利合作精神進一步發展全面戰略夥伴關係。

兩國元首就巴以衝突交換了意見。兩國元首都認為，當務之急是避免巴以局勢進一步惡化，尤其是不能出現更嚴重的人道危機，「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的根本出路。 雙方同意就共同關心的國際地區問題持續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

責任編輯：蒯宇澄

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