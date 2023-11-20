李強以中央金融委主任身份召開會議

據新華社報道，中國總理李強已出任中央金融委員會主任，他今日（20日）主持召開中央金融委員會會議，審議推動金融高質量發展相關重點任務分工方案。

據新華社，中共中央政治局常委、國務院總理、中央金融委員會主任李強今日（20日）主持召開中央金融委員會會議。

會議審議通過了推動金融高質量發展相關重點任務分工方案。

會議強調，要着力提升金融服務經濟社會發展的質量水平，在保持貨幣政策穩健性的基礎上，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，抓緊研究出台具體政策和工作舉措，把握好時機、節奏和力度，紮實推動金融業開放行穩致遠，促進金融業更好發展壯大。

要全面加強金融監管，壓緊壓實金融風險處置責任，加強部門協同和上下聯動，在持續加大存量風險化解力度的同時，強化源頭管控，深化相關領域改革，完善風險防範、預警和處置機制，共同把防範化解風險任務抓實抓好。要堅持黨對金融工作的全面領導，切實加強金融系統黨的建設，發揮各級黨組織戰鬥堡壘作用，強化高素質幹部人才隊伍建設，按照分工方案要求嚴格履職盡責，全力推動各項任務落地見效。

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責任編輯：袁瑋婧