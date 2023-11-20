  • 21°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲指控解放軍艦致潛水員受傷 國防部斥與事實不符

國情動向 22:02 2023/11/20

分享：

分享：

中澳關係再起波瀾，澳洲指控中國軍艦使用聲吶脈衝導致澳方潛水員受傷，中國國防部今日反駁稱澳方言論與事實完全不符，中方堅決反對，已提出嚴正交涉。

國防部新聞發言人吳謙今日表示，近日，澳「圖文巴」號護衛艦位中國東海附近海域活動，中國軍隊「寧波」號驅逐艦依法依規採取跟蹤監視、識別查證等處置措施。期間，中方艦艇嚴格遵守《海上意外相遇規則》《國際海上避碰規則》等國際規則，與澳艦保持了安全距離，沒有進行任何可能影響澳方潛水作業的活動。

吳謙指，中日在有關海域沒有劃界，不存在中方軍事活動位於或者進入日本專屬經濟區的說法。敦促澳方尊重事實，停止對華鹵莽的、不負責任的指責，多做有利於增進雙方互信積累的事，為兩國兩軍關係向好發展營造積極氛圍。

中國外交部發言人毛寧回應指，中國軍隊一向紀律嚴明，一貫根據國際法和國際慣例進行專業操作，希望有關方面停止在中國家門口滋事，與中方一道共同維護中澳關係改善發展的勢頭。

澳總理批評事件損害兩國關係

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）18日發聲明稱，澳洲一艘護衛艦11月14日航經日本專屬經濟區，執行聯合國制裁朝鮮的行動時，中國軍艦逐漸逼近並開啟船體聲吶，導致澳洲潛水員受輕傷。

馬爾斯說：「這是不安全和不專業的行為……澳洲希望包括中國在內的所有國家，都能以專業和安全的方式操作軍隊。」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）今日接受澳洲媒體訪問時批評，中國軍隊的做法「不安全、不專業」，「這些事件的後果是的確損害了兩國關係。」他表示，澳洲政府已經向中國明確表達強烈反對，並說「這樣的事件不應該發生」。

澳洲政府稱中國軍艦靠近澳軍艦 致澳潛水員受傷

習近平會見澳洲總理：兩國可成為相互信任和成就的夥伴

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 國際法 軍艦 國防 外交 軍事 澳洲 中國國防部 解放軍 潛水

上一篇文章

習近平將出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會

下一篇文章

李強以中央金融委主任身份召開會議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款