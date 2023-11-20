澳洲指控解放軍艦致潛水員受傷 國防部斥與事實不符

中澳關係再起波瀾，澳洲指控中國軍艦使用聲吶脈衝導致澳方潛水員受傷，中國國防部今日反駁稱澳方言論與事實完全不符，中方堅決反對，已提出嚴正交涉。

國防部新聞發言人吳謙今日表示，近日，澳「圖文巴」號護衛艦位中國東海附近海域活動，中國軍隊「寧波」號驅逐艦依法依規採取跟蹤監視、識別查證等處置措施。期間，中方艦艇嚴格遵守《海上意外相遇規則》《國際海上避碰規則》等國際規則，與澳艦保持了安全距離，沒有進行任何可能影響澳方潛水作業的活動。

吳謙指，中日在有關海域沒有劃界，不存在中方軍事活動位於或者進入日本專屬經濟區的說法。敦促澳方尊重事實，停止對華鹵莽的、不負責任的指責，多做有利於增進雙方互信積累的事，為兩國兩軍關係向好發展營造積極氛圍。

中國外交部發言人毛寧回應指，中國軍隊一向紀律嚴明，一貫根據國際法和國際慣例進行專業操作，希望有關方面停止在中國家門口滋事，與中方一道共同維護中澳關係改善發展的勢頭。

澳總理批評事件損害兩國關係

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）18日發聲明稱，澳洲一艘護衛艦11月14日航經日本專屬經濟區，執行聯合國制裁朝鮮的行動時，中國軍艦逐漸逼近並開啟船體聲吶，導致澳洲潛水員受輕傷。

馬爾斯說：「這是不安全和不專業的行為……澳洲希望包括中國在內的所有國家，都能以專業和安全的方式操作軍隊。」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）今日接受澳洲媒體訪問時批評，中國軍隊的做法「不安全、不專業」，「這些事件的後果是的確損害了兩國關係。」他表示，澳洲政府已經向中國明確表達強烈反對，並說「這樣的事件不應該發生」。

澳洲政府稱中國軍艦靠近澳軍艦 致澳潛水員受傷

習近平會見澳洲總理：兩國可成為相互信任和成就的夥伴

責任編輯：袁瑋婧