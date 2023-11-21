耶倫：美中在台灣地位議題上分歧仍大

▲ 耶倫指美中在台灣地位議題上分歧仍大。

美國財政部長耶倫表示，總統拜登和中國國家主席習近平在三藩市會晤後，雙方在台灣地位的議題上仍存在很大分歧。

耶倫接受CNBC專訪表示，習確實表達台灣與中國大陸統一是非常重要的觀點，他堅定地希望以和平手段實現這一目標。但拜登表示，美國對台灣的政策始終沒有改變。報道指，與習近平會晤數個小時後，拜登出席記者會指出：「我們維持『一個中國』政策的共識，這一點是不會改變的。」

報道又提到，台灣9月時曾表示大陸正在周邊部署大量軍艦、無人機、轟炸機等，擔心這些軍事活動可能會導致意外對抗，並引發全面衝突。美國官員在上月去信海軍部長，警告要阻止大陸入侵，需將台灣島變成豪豬，儲存大量可以瞄準大陸艦隊的武器，但軍方內部的官僚主義正拖延。

拜登近日向美國國會提出1050億美元預算案，其中包括了20億美元用於台灣及更廣泛的印太地區安全措施。葉倫表示，該預算案對美國國家安全至關重要。

早在習拜會前已有消息傳出，北京尋求美方在台灣地位問題表述上改變口徑，從一貫的「不支獨台獨」改為「反對台獨」，但美方拒絕。

此前，耶倫又談到中國短片平台TikTok問題，重申對其私隱和等風險表示擔憂，並指懸而未決的法律訴訟阻礙了監管機構採取行動，但她未有透露更多細節。

責任編輯：陳建錫