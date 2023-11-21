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【神州快訊】助力共同富裕 浙江衢州打造「三衢味」品牌

特約 10:00 2023/11/21

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「三衢味」特色農產品展銷現場

近年來，浙江省衢州市打造以農產品為核心，「政府主導、市場運營、企業參與」模式運作，覆蓋全市域、全品類、全產業鏈的「三衢味」區域公用品牌。目前，「三衢味」授權企業共有192家，授權產品500個，培育規模化、標準化基地60個，授權企業產品年銷售額近90億元（人民幣，下同）。

政策保障 設高標準品控管理

「三衢味」品牌建設連續兩年寫入浙江省政府工作報告，《浙江高質量發展建設共同富裕示範區實施方案（2021-2025年）》提出培育「三衢味」等山區名品。衢州市政府出台《關於加快培育「三衢味」農產品區域公用品牌的實施意見》。衢州還創推「三衢共富貸」，為「三衢味」旗下45家涉農小微企業累計提供3.91億元融資。

衢州引入中國檢驗認證集團，出台《「三衢味」區域公用品牌准入和管理規範（DB3308/T067-2020）》地方標準，《「三衢味」農產品區域公用品牌管理辦法》以及種植、畜禽、水產、加工食品、特色小吃等5個品類團體標準，明確「三衢味」農產品必須有無公害農產品或綠色食品、有機產品、中國森林食品認證，加工類產品必須取得SC食品生產許可。

柑桔作為衢州特色農產品助農民增收

品牌加持 助提質增收效果顯

勇勤家庭農場種植的是衢州特色農產品柑桔，負責人方勇勤表示，果園目前年產量逾3萬斤，憑藉當地自然環境和科學管理，果品受到市場歡迎，一般銷售價格可以達到20元每斤。農場註冊了商標和產品品牌，加入「三衢味」後，有地方公用品牌加持，對品牌提升和銷售促進幫助較大。

衢州荷鷺乳業有限公司的核心園區，是白鷺棲息地，集奶牛養殖、牛奶加工、文旅為一體，被認定為3A景區。該公司現有奶牛逾1,000頭，目前已完成投資3億元。通過「三衢味」進入到了「杭州亞運會食材保供商」名單。荷鷺的員工基本都是周邊村民，以此帶動了當地村民就業增收。

「三衢味」是杭州亞運會、亞殘運會官方供應商，15家授權企業食材累計向亞運會運送74,000件、共計220噸各類食材。衢州市供銷社副主任陳晶表示，「立足衢州生態優勢，以打造『衢州味道』餐飲區域公用品牌為抓手，加快建設衢州味道旗艦店，輸出『三衢味』的好食材，更好促進農民增收。」

（特約）

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