人民大學講座提企業家首要愛國 貪污都可原諒

▲ 人民大學一名教授在公開講座上發調企業家必須愛國，污染可以原諒。

網傳人民大學近期舉行公開講座，有演講嘉賓講解企業家精神的內涵，強調企業家精神首先是愛國，欠錢、貪污都可原諒，但不要拖欠國稅，錢要留在國內。

從微博流傳的照片可見，嘉賓的演講內容當時投影在會場的中央屏幕上，其中大字標題寫著：「企業家精神首先是愛國精神」，下方的文字則寫著：「企業家首先是愛國者！寧可天下負我，不做民族敗類！欠錢也可原諒，不要拖欠國稅！財富傳承子孫，子孫要在國內！貪污都可原諒，錢要留在國內！」

該講座據稱是人民大學「中國人力資源管理年會」的系列活動之一，而主講嘉賓為該校商學院的一名現職教授。

事實上，「愛國無罪」論在國內非首次出現，早在10年《人民日報》就發表過類似的評論，強調須要維護政權安全，必須維護愛國權利，防止愛國者反被問罪。近年較有名的一次要數到吳京在2017年電影《戰狼2》上畫時的受訪，他當時回應外媒對該片賣弄民族主義的指責，拋下一句「我愛國，無罪！」。

不過，官方所指的無罪多數是針對一些涉重大立場上的言行表述，並非實際上的犯罪行為，更無說過貪污可以原諒。

責任編輯：陳建錫