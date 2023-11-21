  • 24°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民大學講座提企業家首要愛國 貪污都可原諒

社會熱點 10:44 2023/11/21

分享：

分享：

人民大學一名教授在公開講座上發調企業家必須愛國，污染可以原諒。

網傳人民大學近期舉行公開講座，有演講嘉賓講解企業家精神的內涵，強調企業家精神首先是愛國，欠錢、貪污都可原諒，但不要拖欠國稅，錢要留在國內。

從微博流傳的照片可見，嘉賓的演講內容當時投影在會場的中央屏幕上，其中大字標題寫著：「企業家精神首先是愛國精神」，下方的文字則寫著：「企業家首先是愛國者！寧可天下負我，不做民族敗類！欠錢也可原諒，不要拖欠國稅！財富傳承子孫，子孫要在國內！貪污都可原諒，錢要留在國內！」

該講座據稱是人民大學「中國人力資源管理年會」的系列活動之一，而主講嘉賓為該校商學院的一名現職教授。

事實上，「愛國無罪」論在國內非首次出現，早在10年《人民日報》就發表過類似的評論，強調須要維護政權安全，必須維護愛國權利，防止愛國者反被問罪。近年較有名的一次要數到吳京在2017年電影《戰狼2》上畫時的受訪，他當時回應外媒對該片賣弄民族主義的指責，拋下一句「我愛國，無罪！」。

不過，官方所指的無罪多數是針對一些涉重大立場上的言行表述，並非實際上的犯罪行為，更無說過貪污可以原諒。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

內地去年初婚人數首低於1100萬 9年來減近56%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款