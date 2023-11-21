台灣大選 | 賴蕭配今登記參選 賴清德：不走「一中」老路

台灣的民進黨總統參選人賴清德與副手蕭美琴今日赴中選會登記參選，成為本屆大選第一組完成登記的參選人。賴清德發表談話強調，兩人會竭盡所能讓台灣在穩健道路上走入國際，不走回「一中」的老路。

賴清德與蕭美琴今日上午，在賴清德競選辦公室總幹事潘孟安等人陪同下到中選會櫃檯登記。完成登記後，賴清德發表談話，指「我們意志堅定、充滿信心」，冀再次團結一起推動台灣在正確路上繼續前進。

賴清德表示，賴蕭配有3層特別意義，其一是兩人都有使命感，一定盡所能守護台灣、促進民主和平繁榮；其二是他們代表信賴台灣的方向；最後是代表負責任穩健執政態度，「台灣禁不起紛擾，也不能試驗，要團結在一起，穩定進步。」

央視海峽時評稱，賴蕭組合可謂「最危險組合」「最聽美組合」。賴清德自詡「台獨工作者」，在台灣大打「抗中保台」牌；蕭美琴則兩次被大陸點名，勾連美政客竄台。評論認為，賴蕭「雙獨組合」將加劇兩岸緊張衝突，進一步把台灣推向兵凶戰危的險境，阻礙祖國統一進程，民進黨注定自掘墳墓，被萬眾唾棄。

另一方面，「藍白合」仍陷僵局，民眾黨參選人柯文哲最快周四（23日）會前往中選會登記。對此，國民黨參選人侯友宜向柯喊話，「我會等你，等到你最後一刻」。

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責任編輯：易燕丹

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