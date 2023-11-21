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扣押中企飛機逾一年 俄讓步賠2億美元惹熱議

國情動向 14:29 2023/11/21

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俄烏衝突爆發以來，俄羅斯扣押大量飛俄羅斯航線的外國民航機，包括22架中資企業的飛機。其中受影響的中銀航空租賃發公告，指達成和解協議，自願以2.08億美元和解，消息在網上引發熱議，有網民直指俄方損失後在中國公司上找平衡。

事源於俄烏衝突爆發後，西方對俄羅斯的民航業進行全方位制裁。莫斯科隨後採取反制措施，扣押逾500架由外國公司租賃的飛機，其中有17架屬中銀航空租賃公司，5架來自中國數控機床巨頭、浙江日發精機下屬全資子公司Airwork。

內媒指，這22架飛機自去年被俄方扣押後一直無法取回，Airwork提列資產損失7億美元，營運也因此出現嚴重虧損。中銀航空租賃則與俄羅斯保險公司NSK就其中8架飛機達成保險和解協議，收到約2.08億美元付款，並停止向俄羅斯相關方進行索賠。至於其他被扣押飛機，中銀租賃表示將繼續尋求機會收回所有飛機的全部價值，但目前無法估計可能回收的金額。

據了解，中銀航空租賃前身是新加坡飛機租賃公司，2006年被中國銀行收購，成為國營企業中國銀行旗下全資附屬公司，亦即具有國營企業的資格。在8架飛機只討回2.08億美元賠償，餘下的9架飛機仍遙遙無期，估計是沒有機會取回或是得到賠償，導致中銀航空租賃仍有近6億美元虧損，折合人民幣超過42億元。

許多網民對俄羅斯扣押中企民航機的作為表示不理解或不支持。有內地自媒體評論指，俄羅斯入侵烏克蘭後遭到西方制裁，因而損失慘重，但俄羅斯「西邊損失東邊補」，在中國公司身上找平衡。不由得讓人想起歷史上的一幕，沙俄西擴受阻之後就轉頭向東，侵佔東方大片領土，如今竟然有一種歷史重演之感。

中俄利益交錯 「無上限」關係還能為中國帶來甚麼？

美國制裁中俄等國個人及實體 涉伊朗無人機和軍用飛機問題

責任編輯：易燕丹

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