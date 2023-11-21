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國安部介紹「九柄利劍」：為維護國安發揮重要作用

國情動向 13:54 2023/11/21

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國家安全部微信公眾號今日發文介紹國家安全法律，並重點介紹其中的9部，形容為「九柄利劍」，分別是一部「國」字號法律、四部「反」字頭法律、四部以「安全」冠名法律。

一部「國」字號法律——《國家安全法》

地位作用：《國家安全法》是一部統領國家安全各領域工作的基礎性、全局性、綜合性「母法」，構建了國家安全法律制度體系框架和維護國家安全的制度格局，為統籌推進各領域國家安全立法奠定了基礎，為全面加強國家安全工作提供了堅強法律保障。

急需培養國安人才 人民大學開設國家安全學系

主要內容：《國家安全法》共7章84條，提綱挈領地明確了國家安全的內涵、工作原則、體制機制和總體要求，全面系統地規定了維護國家安全的任務、職責、制度、保障及公民、組織的義務和權利。

四部「反」字頭法律——《反間諜法》、《反分裂國家法》、《反恐怖主義法》、《反外國制裁法》

這四部法律分別是反專業間諜、反「台獨」分裂勢力、反全人類公敵、反霸權主義。

四部以「安全」冠名法律——《網絡安全法》、《核安全法》、《生物安全法》、《數據安全法》

國家安全部稱，以上9部法律是中國國家安全法律制度體系的重要部分。民眾應牢固樹立總體國家安全觀，增強國家安全法治意識，遵守國家安全法律法規，努力構築維護國家安全的鋼鐵長城。

責任編輯：尹航

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