機構指四因素助推人民幣走升 料短期內仍波動

▲ 分析認為，人民幣兌美元短期可能在7.15-7.35之間震盪。

此輪人民幣快速走升，華泰證券研報指出四個因素，分別是年末企業結匯的影響、美國零售和通脹數據不及預期、中美利差收斂、國內金融機構座談會提振信心。分析認為，人民幣兌美元短期可能在7.15-7.35之間震盪。

機構：人民幣貶值壓力最大階段已過

對於人民幣本輪的快速升值原因，華泰證券研報指出，除了年末企業結匯的影響，美國零售和通脹數據的不及預期、中美利差的收斂、國內金融機構座談會的提振信心等，或均為助推離岸人民幣升值的動力。

平安證券表示，自11月以來，人民幣中間價一直在7.18附近，人民幣即期匯率從7.32震盪升值到7.25，同期美元指數從106.7下行到103.8，日內美元指數下行與人民幣匯率升值較為一致，美元走弱是人民幣升值的直接因素。

平安證券表示，展望後市，人民幣匯率仍將受到內外部因素共同影響，其中外部因素主要是美指變化，內部因素包括國內經濟動能修復、國際收支以及穩增長政策預期。人民幣匯率貶值壓力最大階段已經過去，有利於人民幣匯率的因素正在逐步積累，年內人民幣匯率還有小幅升值空間，短期可能在7.15-7.35之間震蕩。

離岸人民幣升穿7.14 為7月27日以來首次高於中間價

內地LPR連三個月持穩 後續仍有下調空間

華西證券表示，當前人民幣匯率已回到8月份水平，匯率貶值對貨幣政策的制約已明顯緩解，後續外資重回淨流入的可能性在增加，助力本輪A股歲末行情的延續。

中金公司表示，預計行情的隨機性將有所加大，人民幣或進入雙向波動的階段。不過，本輪人民幣匯率的回升行情很可能還沒有結束，因為往年底看，仍看到有以下幾個支撐匯率的因素：1、季節性結匯；2、反身性；3、出口回暖；4、美元指數進一步下行的可能性。隨著即期匯率回到中間價設定的水平，未來的中間價或逐步向「收盤價+一籃子貨幣」的常態化定價靠攏，彈性也將逐步恢復。當然，進一步的升值空間需要國內經濟預期進一步轉暖的配合。須密切跟蹤年底前需求側的支持政策進一步出台的節奏和力度。

責任編輯：尹航

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