【神州快訊】第26屆京港洽談會將於本月底在港舉辦

▲ 第26屆北京·香港經濟合作研討洽談會新聞發布會現場

從北京市人民政府新聞發布會獲悉，第26屆北京·香港經濟合作研討洽談會（簡稱「京港洽談會」）將於11月29日至30日在香港會議展覽中心舉辦。期間京港雙方將發布雙向投資招商引資項目161個，招商總額503.7億元（人民幣，下同），涉及企業融資、園區合作、樓宇合作、土地融資4大類、涵蓋新一代信息技術、醫藥健康、智能製造與裝備、科技服務、綠色能源與節能環保等產業。

展示北京金融營商環境 助外資拓內地市場

本屆京港洽談會將採取綫下綫上相結合的方式，安排「1+14」共15項活動，即「開幕式」和「14項京港合作專題活動」。會議期間將發布多項京港金融合作重磅成果，同時發布《2023外資資管機構北京發展指南》，向海外資管機構全面展示北京的金融營商環境，助力海外資管機構落地北京，更好拓展內地市場。

京港兩地將攜手支持北京金融機構和企業在港發行綠色債券和獲取綠色融資，並將支持北京綠色交易所建設全國統一的溫室氣體自願減排交易中心，推動港交所與北京綠色交易所深化綠色金融合作，加強綠色金融標準體系建設，探索開展國內統一、國際接軌的綠色和可持續金融標準應用。

發布161個雙向投資項目 聚焦京港優勢領域

北京市政府副秘書長尹培彥在發布會上表示，本屆京港洽談會將主要取得3方面成果：聚焦京港重點合作領域和產業發展方向，簽約一批重大項目，具體涉及科技服務、數字經濟、綠色金融、商務服務、醫療健康、文化旅遊等多個領域。發布雙向投資招商引資項目161個，招商總額503.7億元，涉及企業融資、園區合作、樓宇合作、土地融資4大類，涵蓋新一代信息技術、醫藥健康、智能製造與裝備、科技服務、綠色能源與節能環保等產業。京港兩地科技、金融、知識產權等部門將簽署一系列合作協議，促進兩地科創項目雙向流動、金融業務實合作、知識產權國際資源對接，進一步密切兩地交流合作。

香港貿發局中國內地總代表鍾永喜介紹，今年京港洽談會陣容強大、專題活動更加務實。北京市投資促進服務中心主任孫堯介紹，今年的京港洽談會增加了綫上舉辦方式，綫下舉辦的9場專題活動全部對外開放，目前已經啟動報名工作，企業可通過登錄北京市投資促進服務中心官方網站或「投資北京」微信公眾號報名參會。

（特約）