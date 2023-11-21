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廣州土拍取消限價 黃埔區宅地出讓重回「價高者得」

經濟脈搏 16:31 2023/11/21

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繼放松樓市限購政策後，廣州取消土拍限價，黃埔區一住宅地塊出讓重回「價高者得」模式，廣州成為首個取消地價上限的一線城市。

廣州公共資源交易中心官網顯示，黃埔區掛牌今年第四批次土地出讓的首宗宅地（編號HPG-DS-26宅地）。該地塊位於黃埔區護林路以南、鎮東路以東，土地性質為二類居住用地、文化設施用地，土地面積共37711平方米，起拍總價為39.47億元人民幣，預計於12月22日出讓。

值得注意的是，本次掛牌地塊出讓按照「價高者得」原則確定競得人，並未設置地塊最高成交限價，意味著廣州正式取消宅地「限地價」出讓政策。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，新政策架構對開發商來說，能根據房價水平直觀地計算出利潤空間，顯然這是在給市場讓利、休養生息，提振市場拿地的積極性。另一方面，當前市場預期較弱，競拍開發商不會很多，也不會誕生高溢價地塊，利潤確定性較強。通過土地市場的情緒修復，帶動下游的商品房市場。

據中指研究院監測數據，自10月以來，22個集中供地城市中，新掛牌地塊取消地價競拍上限，恢復價高者得的城市有17個，包括成都、合肥、濟南等。

取消限價先兆？深圳龍華地皮對商品房售價未設限

17城土地出讓重回價高者得 一線城市仍持謹慎態度

責任編輯：易燕丹

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