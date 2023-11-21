阿根廷新政府將與中國斷絕聯繫？ 外交部說誤讀

▲ 米萊立場親美反中。

立場親美的米萊當選新一任阿根廷總統，中阿關係料迎來轉向，中國外交部今日（21日）駁斥說中阿將斷絕聯繫的相關報道，強調兩國經貿合作潛力巨大。

外交部發言人毛寧表示，米萊的外事顧問蒙迪諾在一個訪問中提到，外界對米萊政府的外交政策存在誤讀，沒有哪個國家可以脫離外交關係來發展經貿合作，如果阿根廷與中國或巴西這樣的大國斷絕聯繫，將是阿根廷外交的嚴重錯誤。中國是阿根廷的重要貿易夥伴，阿當選政府重視對華關係，特別是經貿合作。

她表示，中阿雙邊關係呈現良好的發展態勢，中國是阿根廷的第二大貿易夥伴、第一大農產品出口市場，雙方經濟互補性強，合作潛力大。

對於記者引述俄新社消息說，蒙迪諾曾稱「將停止與中國政府的合作」。毛寧表示，對方提到的內容與俄新社網站公佈的採訪內容有出入。

有「阿根廷特朗普」之稱的米萊被認為是極右激進派，他競選期間主張與中國外交脫勾，並將政府主導的對兩大貿易國巴西及中國的貿易交由私營企業主導，以及放棄阿根廷披索改用美元等。他又曾公開否定與中國斷絕聯繫會影響國內就業的看法，宣稱阿根廷能輕易地找到其他貿易夥伴。

責任編輯：陳建錫