大灣區 | 廣東印發3年行動方案 推動粵港澳居民統一身份認證

廣東省印發《「數字灣區」建設三年行動方案》（下稱方案），到2025年，要基本完成「數字灣區」建設任務。方案中提到，推動政府服務銜接融合，實現灣區居民「生活通」，推動三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「跨境通辦」。

推動粵港澳政務服務一體化

在推動政府服務銜接融合，實現灣區居民「生活通」方面，《方案》提到， 推動粵港澳政務服務一體化。圍繞「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」目標，加快推動大灣區政務服務事項目錄、標準銜接，按照用戶授權原則，著力打通粵港澳三地政務服務鏈條和數據共享堵點，推動三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「跨境通辦」。

協調國家有關部門推動港澳居民來往內地通行證等港澳居民高頻事項全流程電子化辦理。推動粵港澳三地互設政務服務「跨境通辦」專窗，上線「跨境通辦」服務地圖，拓展個人與法人數字空間，推行全程網辦、一體機自助辦、視頻辦、代收代辦等多渠道政務服務模式。深化「灣區社保通」，在橫琴、前海、南沙、河套探索推進粵港澳社保服務深度融合。

依托「灣事通」平台提升灣區居民公共服務便捷性。推動廣東政務服務網、「粵系列」移動政務服務平台與香港「智方便」、澳門「一戶通」等政府服務平台對接互認。充分聚合和引導社會力量，打造「灣事通」泛公共服務與資訊平台，圍繞粵港澳三地居民出行、通關、通信、支付、求職、養老、醫療、教育、保險、吃住游等場景和習慣，提供無感、便捷的跨境服務。

拓展跨境電子錢包、數字貨幣、移動支付等應用在大灣區互認互通。加快推動港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在大灣區交通、住宿、求職、保險、電子貨幣、購票、金融、電信、財產登記等業務辦理方面，享有與內地居民身份證同等便利，指導通信運營商對相關網站、平台身份認證及服務功能優化升級。加快粵港澳三地養老領域數字化合作，開展大灣區智慧養老試點，鼓勵社會力量整合利用三地康養資源和先進模式，提供精細便捷的養老服務。

《方案》還提到，建設數據要素統一大市場。推動建立大灣區統一的數據資產登記規則，探索公共數據授權運營，實現公共數據與社會數據融合應用。鼓勵「開放廣東」、香港「資料一線通」等平台協同共享，免費向社會開放更多公共數據。推動粵港澳三地合作建立數據要素集聚發展區，培育數據經紀人、數據商及第三方專業服務機構等產業生態。支持廣州、深圳數據交易所創建國家級數據交易所，建設市場制度、交易規則和平台載體統一的大灣區數據要素交易市場。

《方案》提到，目標是通過「數字灣區」建設，牽引帶動大灣區全面數字化發展，打造全球數字化水平最高的灣區，數字化成為推動粵港澳大灣區經濟社會高質量發展的新引擎。到2025年，基本完成「數字灣區」建設任務，實現大灣區數字化規制規則有效對接，新型基礎設施建設高效聯通，計算能力、存儲能力均衡發展。「數字灣區」建設成為大灣區新的經濟增長點，「數能」成為驅動經濟社會高質量發展的新動能。

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責任編輯：尹航

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