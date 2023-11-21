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內地房企爭相套現 商業資產從寵兒變棄子

經濟脈搏 17:52 2023/11/21

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資金壓力席捲內地整個房地產行業，加上經濟前景不明朗，過去在市場估價較高的商業資產，在房企爭相套現的情況下，角色從當年寵兒淪為如今的棄子。

第一財經引述克而瑞數據指，近來房企出售商業資產的情況明顯增多，從港資開發商到出險房企都不約而同地展開拋售。上個月，國內32個城市的大宗商業項目掛牌總價值約1.92萬億元（人民幣，下同），掛牌數量和價值分別按月上升28%和25%，如陸家嘴、寶龍地產、金朝陽集團等都相繼出售商業資產。

以因「毒地事件」備受關注的陸家嘴為例，年內就以18.74億元轉讓東方廣場一期項目房地產及地下產權車位、27.66億元出售上海晶耀前灘部分寫字樓等。

不過，商業資產要套現並非易事，以上海為例，今年前三季度大宗市場成交冷淡，累計成交規模僅376億元，不足去年同期六成，7月僅有2.6億創近年以來最低。在拍賣網站上，大宗商業項目流標現象更是屢見不鮮，近期最典型的案例就是「全國第一高樓」深圳世茂深港國際中心的二次流標

「現在各類資產的持有者，包括開發商、投資機構等，或多或少都在加速拋售持有型物業。」第一太平戴維斯華北區市場研究部負責人李想指，疫情3年全球經濟包括國內都受到干擾，導致經濟增長放緩，房地產市場也受到打擊。無論投資機構還是開發商都想出售經營性物業，包括寫字樓、購物中心等。

中指研究院研究副總監徐躍進指，當前商業地產行業的內部環境正在改變，商業地產市場供過於求形勢較為嚴峻，存量時代的「零和博弈」恐將來臨，只有優質企業的優質項目才能獲得持續健康發展，這也促使企業必須不斷提升經營水平和項目運營水平，在鞏固基本盤的同時實現高質量增長。

責任編輯：陳建錫

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