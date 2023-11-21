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習近平：籲召開權威性國際和會 推動巴勒斯坦問題早日解決

國情動向 22:12 2023/11/21

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國家主席習近平今日出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表講話，他呼籲儘快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

習近平表示，當前形勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。

習近平指，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加沙民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

中方支持10月27日聯合國大會緊急特別會議就巴以衝突通過的決議。中國作為聯合國安理會輪值主席，主持通過了安理會第2712號決議。各方應該將決議要求落到實處。

習近平又指，他多次強調，解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

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責任編輯：袁瑋婧

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