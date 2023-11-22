在岸人民幣收跌139點子 結束三連升（更新版）

在岸人民幣兌美元官方今日（22日）收報7.1477，較上前一交易日跌139點，結束三連升。離岸價亦下跌逾100點。

中間價調升152點 創逾5個月高

人民幣兌美元中間價報7.1254，較上一交易日上調152點，創6月19日以來的逾5個月最高，與市場預期偏差縮至200餘點。

分析指，上日在岸價大漲，最終收盤價強過中間價，為7月25日以來首次出現，意味著供需失衡狀況明顯改善，中間價過濾舉措退出窗口已開啟。

不過，今日中間價繼續強勢升值，看似監管層有意保持中間價偏強，藉機引導即期擴大反彈空間，希望客盤加速結滙，為後續市場重新雙向波動提供空間。

花旗銀行稱，隨著離岸人民幣接近200日均線和7月底的高點，短期可能有阻力。當然如果中間價持續強勢，人民幣亦可能突破阻力，奔向7關口。

華泰證券報告認為，人民幣持續升值的潛力仍需觀察國內穩增長政策的執行成效、地產和地方政府化債的實際進展、以及美元利率走勢而定。綜合判斷，短期內美元指數和美債利率繼續大幅下行仍有阻力，而人民幣匯率區間震盪的可能更大。

責任編輯：蒯宇澄

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