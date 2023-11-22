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機構料中國明年GDP增速5.1% 固投增速將顯著提升

經濟脈搏 10:07 2023/11/22

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中信證券預計，中國明年GDP增速達5.1%

中信證券預計，中國明年GDP增速達5.1%，固定資產投資增速將顯著抬升，成為增長的重要支撐，結構上呈現基建走強、製造業提升、地產承壓的特點。

據內媒報道，中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆發文表示，2024年的宏觀主旋律是活力再現。中國經濟的活力將在美元走弱和政策加碼的前提下得到更好釋放，經濟增長逐漸回歸常態。盡管全球「超級大選年」將加劇地緣政治的不確定性，但「一帶一路」合作將帶來中國企業在海外的新機遇。我們可能會見證全球經濟逐步在高通脹、高利率環境下實現新的均衡。

美元周期有望在今年底到明年上半年之間出現強弱轉換，進而緩解全球新興市場風險資產的流動性壓力。中國政策層的短期逆周期加碼和長期改革藍圖繪製將同步推進。政策將因時而動，及時加強宏觀調控，確保穩中向好的經濟態勢得以鞏固；政策也將謀劃長遠，向改革要活力，加快構建新發展格局。

六四折仍無人出價 深圳全國最高爛尾樓二度流標

據此判斷，2024年GDP將實現5.1%的增長，結構上呈現出「舊動能求穩，新動能求進」的特徵。固定資產投資增速將顯著抬升，成為增長的重要支撐，結構上呈現基建走強、製造業提升、地產承壓的特點；消費修復的趨勢將持續；出口增速將由負轉正；CPI和PPI也將脫離偏低的運行區間；全年人民幣匯率有望企穩並小幅升值。

官方稍早前公佈，前十月固投（不含農戶）419409億元，按年增長2.9%，比1至9月份回落0.2個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長5.9%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.3%。

責任編輯：尹航

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