住建部官媒：50房企白名單按銷售榜篩選 或明年推進實施

內地金融監管部門傳正在起草一份房企「白名單」，可能涵蓋50家規模房企，住建部旗下官媒《中國房地產報》從相關方面了解，這次「白名單」主要是金融監管部門倡議，與近期金融監管部門紓困房企有關。 某房企人士稱，50家房商初步依照銷售榜50強篩選。

彭博社早前報道，國有房企和民營房企都會列入其中「白名單」，包括万科、龍湖、新城控股、旭輝等， 名單內的企業將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支援。

中國房地產報引述消息人士表示，「50名單主要是金融機構自己訂的，央行叫窗口指導，之後這50名單企業由各個商業銀行認領出方案。」上述人士指，方案明年或有可能推進實施。

不過，有大部分房商表示尚未接獲「白名單」通知。 「暫時還沒有感受到融資改善，估計至少要等到明年第一季。」一位民營房企高層人士說。

報道指，監管部門一直為房企融資提供支持政策，且力度不斷加大。幾日前，11月17日，央行、金融管理總局、證監會三部門召開金融機構座談會，研究近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作。

會議強調，要一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸；繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資；支持房地產企業通過 資本市場合理股權融資等。

據報道，監管部門也向金融體系下達了「三個不低於」的要求：各銀行自身房地產貸款增速不低於銀行業平均房地產貸款增速，對非國有房企對公貸款增速不低於本行對公房地產貸款增速，對非國營房商個人房貸增幅不低於本行抵押貸款增速。

責任編輯：蒯宇澄

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