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台灣大選｜柯文哲陣營拒絕侯友宜再檢視民調建議：不會有不同結果

國情動向 11:06 2023/11/22

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台灣大選在野的國民黨和民眾黨「藍白合」面臨破局，對於國民黨參選人侯友宜提出重新檢視民調，民眾黨方面拒絕，稱不會有不同結果。。

根據聯合新聞網報道，柯文哲競選總幹事黃珊珊周三（22日）在記者會上說，17日專家會議花了5個小時去檢視民調，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果。

她說，上次講得很清楚，排除三份民調是因為科學原因，不是個人好惡，如果重新計算檢視，只會讓支持者的紛爭與困擾更大，不是好辦法。

黃珊珊說，藍白合的核心目標是推出最強參選人，不是彼此互打，整合過程比結果更重要，必須說服支持者這是公平的比賽，必須順應民意，不然會被淘汰。

他也提到，日前柯文哲已提過會以民眾黨候選人的身份參選到底，所以她會按照原定計畫替柯文哲領表，但他們仍會釋出最大的誠意，希望在野能夠整合，共同推出最強的候選人。

另一邊廂，國民黨立委賴士葆也說：「沒有合就自己拚，國民黨人才濟濟，全在柯文哲的一念間」。另有國民黨立法院黨團幹部也說，藍營基層對柯文哲反覆相當反彈，國民黨該是走自己路的時候了。

「藍白合」面臨破局，侯友宜周二下午臨時召開記者會，主張雙方重回協商，但須還原11月15日的協商過程，建議前總統馬英九及朱立倫各指派一位民調專家，民眾黨也指派兩位，透過公開直播方式重新檢視九份民調，「以科學方式解決誠信問題」。

責任編輯：蒯宇澄

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