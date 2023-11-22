中國樓市 | 學者：「保交樓」遇到難點 壓力仍在現金流

▲ 「保交樓」在局部領域仍有壓力

近期，加快落實「保交樓」工作不斷被提及。人行等三部門聯合召開金融機構座談會，強調各金融機構要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，加大保交樓金融支持。清華大學五道口金融學院研究員、長江證券首席經濟學家伍戈稱，「保交樓」工作確實遇到難點，壓力可能更多還是現金流的問題。

「保交樓」在局部領域仍有壓力

伍戈表示，「保交樓」的工作確實遇到難點。開發商方面，今年銷售回款的力度比預期要弱。如果銷售回款沒有想像中恢復得迅速，會對過去欠下的債務，包括上下游的工程款，也包括對「保交樓」的資金形成一定掣肘。需求端方面，老百姓在疫情之後，資產負債表確實在修復，但修復需要一個過程。

另一方面，由於前期客觀上講，作為微觀的供房的主體開發商而言，由於高債務、高周轉模式積累的債務的量，比想像中可能要大，特別是隨著時間線拉長，很多債務還要還本付息。總之，從目前來看，「保交樓」取得了積極進展，但在局部領域仍有壓力，可能更多還是現金流的問題。如果現金流的問題能夠很好解決，它的資產或者負債仍可維系。

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關於促進「保交樓」工作，金融方面還需要哪些發力點，伍戈認為，對於中國金融或融資而言，最主導的應該是以商業銀行為主的間接融資體系。所以首當其衝的應該是商業銀行，特別是當整個房地產市場出現市場失靈時，政策或者政府主動介入，進一步穩定市場變得尤為關鍵。此外，2022年也開始動用但劑量還不是非常大的一些政策，包括「第二支箭債務融資」以及「第三支箭」股權融資，隨著房地產形勢不斷變化，未來都可能會適時強化。

責任編輯：尹航

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