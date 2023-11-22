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Nvidia證實將為中國開發改款「合規芯片」

國情動向 11:31 2023/11/22

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美國芯片製造商英偉達（Nvidia）證實正在為中國開發新的「合規芯片」，但這些產品不會對第四季度的收入做出實質貢獻。

Nvidia首席財務官克雷斯（Colette Kress）表示，美國芯片出口限制將對下季度營收造成負面影響，「我們預計2024財年第四季度，對這些目的地（中國等）的銷售額將大幅下降，但相信其他地區的強勁增長將足以抵消這一下降。」

她又提到，Nvidia正在與中東和中國的一些客戶合作，以獲得美國政府銷售高性能產品的許可；同時正在嘗試開發符合政府政策且不需要許可證的新數據中心產品，但預計這些產品對第四財季的銷售提振作用尚無法顯現。

本月初有媒體報道稱，Nvidia已開發出針對中國市場最新的算力系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。據悉，最新三款芯片是由H100改款而來，能夠符合美國相關規定。Nvidia或最快於本月16號之後公布，內地廠商最快在這幾天拿到產品。

不過，Nvidia未如外界報道般在16日發布H20系列。《澎湃新聞》引述供應鏈人士指，目前為止內地廠商還沒拿到H20的樣卡，最快也要到本月底或者下個月中旬。

有供應鏈人士表示：「最快下個月中旬拿到樣卡的可能性比較大，據說還在等美國政府的批復。最近也有人說美國有可能還會修改政策，這些因素估計Nvidia也都需要考慮進去。」

Nvidia傳再為中國研發「改良版」AI芯片

美媒：華府新規或迫Nvidia取消50億美元中國訂單

責任編輯：易燕丹

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