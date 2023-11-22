  • 25°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

茅台出招吸年輕顧客 請周杰倫為雞尾酒代言

社會熱點 12:30 2023/11/22

分享：

分享：

為吸引年輕顧客群體，貴州茅台（600519）繼推出茅台冰淇淋、醬香拿鐵、酒心巧克力後，與MOJT莫其托共同發布，研發「貴州味道」系列雞尾酒，並請來周杰倫做代言。

茅台雞尾酒零售價每瓶人民幣539元（約590港元），酒精濃度均為30度白酒，單瓶規格為500毫升，預計一瓶可調製10杯至20杯雞尾酒。

綜合內媒報道，「貴州味道」系列雞尾酒目前有辛辣貝瑞、藍莓酸、藍莓絲令三款產品，靈感分別來源於血腥瑪麗（Bloody Mary）、威士忌酸（Whiskey Sour）、新加坡司令（Singapore Sling）等世界經典雞尾酒配方。

茅台集團董事長丁雄軍表示，此次推出「MOJT」系列雞尾酒是茅台順應健康化、年輕化、時尚化、都市化趨勢，推動「賣酒」向「賣生活方式」轉變，所作出的重要嘗試。

實際上，茅台已和瑞幸等品牌合作，推出多款年輕化產品。多位白酒專家表示，茅台推出年輕化產品主要是為打破傳統茅台產品穩重、商務的刻板印象，透過創造一個新的、時尚、高頻場景觸達年輕消費者，提高茅台話題度，吸引更多年輕人關注茅台，挖掘潛在消費群體。

茅台再出跨界產品 夥Dove推酒心朱古力單價或超20元

茅台瑞幸聯名出19元「醬香拿鐵」 揸車不建議喝

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
時裝服飾 威士忌 周杰倫 雞尾酒 中國

下一篇文章

移居台灣熱潮減退 去年赴台港生數大跌三成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款