茅台出招吸年輕顧客 請周杰倫為雞尾酒代言

為吸引年輕顧客群體，貴州茅台（600519）繼推出茅台冰淇淋、醬香拿鐵、酒心巧克力後，與MOJT莫其托共同發布，研發「貴州味道」系列雞尾酒，並請來周杰倫做代言。

茅台雞尾酒零售價每瓶人民幣539元（約590港元），酒精濃度均為30度白酒，單瓶規格為500毫升，預計一瓶可調製10杯至20杯雞尾酒。

綜合內媒報道，「貴州味道」系列雞尾酒目前有辛辣貝瑞、藍莓酸、藍莓絲令三款產品，靈感分別來源於血腥瑪麗（Bloody Mary）、威士忌酸（Whiskey Sour）、新加坡司令（Singapore Sling）等世界經典雞尾酒配方。

茅台集團董事長丁雄軍表示，此次推出「MOJT」系列雞尾酒是茅台順應健康化、年輕化、時尚化、都市化趨勢，推動「賣酒」向「賣生活方式」轉變，所作出的重要嘗試。

實際上，茅台已和瑞幸等品牌合作，推出多款年輕化產品。多位白酒專家表示，茅台推出年輕化產品主要是為打破傳統茅台產品穩重、商務的刻板印象，透過創造一個新的、時尚、高頻場景觸達年輕消費者，提高茅台話題度，吸引更多年輕人關注茅台，挖掘潛在消費群體。

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責任編輯：尹航

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