鬥魚CEO陳少傑被捕 涉嫌開設賭場罪

內地直播平台鬥魚（美：DOYU）CEO陳少傑早前被警方逮捕，成都都江堰公安局今日（22日）發布通報稱，經查明，陳某傑（男，39歲）涉嫌開設賭場罪，案件正進一步偵辦中。

21日晚，鬥魚發佈公告稱，公司CEO陳少傑於11月16日左右被成都警方逮捕，公司尚未收到任何有關對陳少傑進行調查或陳少傑明顯被捕的原因的正式通知。並指陳少杰持續被拘留及隨後針對相關方的任何法律訴訟和執法行動可能會對公司的聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。

此前11月7日，網絡突然流傳出陳少傑失聯的消息，稱其已經失聯三周。隨後多家媒體向鬥魚求證，證實傳言陳少傑確實已經失聯，但具體失聯原因「不知」。

業內傳出，陳少傑可能與之前涉嫌賭博的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關。

澎湃新聞報道，「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值1,000元（人民幣，下同）到數萬元的虛擬貨幣抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再透過支付寶等第三方渠道，等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。

不少青少年沉迷其中，損失慘重且不能自拔。有用戶半小時內在該直播間瘋狂下注人民幣30多萬元。第三方直播數據平台統計，「長沙鄉村敢死隊」2020年收益高達人民幣1.77億元。

不過「長沙鄉村敢死隊」在2021年被多家內媒曝光涉賭，目前在鬥魚平台上已經無法搜索到。

責任編輯：蒯宇澄

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