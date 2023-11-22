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憂中國經濟放緩 計劃拓展在華業務日企跌至不足三成

經濟脈搏 13:46 2023/11/22

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日本一項調查顯示，因憂慮中國經濟復甦力度不足，加上市場競爭激烈以及地緣政治局勢緊張等影響，計劃擴大在華業務的日本企業數量持續下滑，跌至不足三成的歷史新低。

日本貿易振興機構（JETRZO）今年8月與9月間，向日本企業發出每年一度的問卷調查，收到7600家企業回應。結果顯示，710家在中國有業務的日本企業中，有27.7%表示期待在未來一兩年內擴大在中國的業務；而在2022年有33.4%的日企計劃拓展在華業務，2021年有40.9%。

據路透社報道，31家受訪日企表示，因為經濟前景不明朗和市場疲軟，才決定收縮經營規模。另有15家企業指，日本汽車在華銷售成績不佳，需要面對中國國產汽車和電動汽車品牌競爭力提升的挑戰，以及激烈的價格競爭。

此外，有7家日企談及日中地緣政治風險，指兩國在東海領土主權、台灣問題以及福島核污水排海等問題上爭議不斷，且雙邊關係持續惡化，引起企業界的高度擔憂。

日本放送協會（NHK）引述日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥指，整體而言，中國經濟顯然在走緩，但中國仍然是許多日本企業極為重要的市場。他認為，雖然很多企業看不到中國經濟增長的前景，但還是會試圖維持它們在這個重要市場中的存在。

不敵電動車競爭 日本車廠在中國面臨去留抉擇

APEC｜習近平晤岸田文雄 同意談判解決核污水問題

責任編輯：易燕丹

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