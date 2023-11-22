前工信部長苗圩：中國在全球產業鏈地位不會輕易被撼動

第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任，工業和信息化部原部長苗圩出席《財經》年會並發表演講。他表示，中國在全球產業鏈地位不會輕易被撼動，中國在智能製造業早有布局，未來會成為製造業實現高質量增長的破局點。

苗圩形容「現在的中國製造業就像圍城一樣」，「城裡的人想出去，城外的人想進來」，這既是應對外部環境變化之舉，也是調整產業結構之需。

他說，改革開放四十多年的實踐表明，外商投資於中國製造業總體上是成功的，在各個細分市場上都佔據著優勢地位，也取得了很好的投資回報。在中國的外資企業，與中資企業享有同等的政策。他認為，要堅持市場化改革的方向，堅決破除隱性壁壘，更多地激發起市場的活力，努力打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

苗圩還提到，中國在全球產業鏈的重要地位不會輕易被撼動，中國在智能製造業早有布局，未來會成為製造業實現高質量增長的破局點；而數據將取代傳統勞動力、土地等要素，成為新型的生產要素介入經濟體系，促進經濟增長方式由線性增長，轉向指數式、裂變式增長。

但他指，產業鏈演變始終會遵循「靠近產地」、「靠近市場」來布局，中國擁有超大規模的單一市場，加上門類齊全的製造業體系，重要地位不會輕易被撼動。

苗圩又指，當前新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，將重塑製造業的生產方式和產業體系，智能製造將令產品的交付周期大幅度縮短，數據驅動製造將成為新模式、新趨勢。中國在智能製造領域早有布局，智能製造裝備整體規模接近三萬億元，系統解決方案的供應商達到6000多家，規模和水平是全球領先，未來將成為中國製造業實現高質量發展的破局點。

責任編輯：尹航

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