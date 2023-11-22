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李稻葵：明年是經濟重要的調整年 料下大功夫保增長

經濟脈搏 15:58 2023/11/22

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經濟學家李稻葵指明年是經濟重要的調整年，料下大功夫保增長、去風險

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵今日（22日）出席「《財經》年會2024：預測與戰略」時發表演講指出，中國經濟明年大機率是重要的調整年，預計會下大功夫穩增長、保增長、去風險。

他指，從經濟運行強度上講，明年會是上升的，「儘管IMF最新預測今年是5.3%，明年5%左右，但明年的經濟運行強度比今年高很多，因為今年5.3%是在低基數之上的恢復，明年5%左右會比今年的感受好一點」。

他並稱，有意思的是，中國沒有通脹問題，中國跟美國的周期完全相反，美國是消費過旺，因此通脹，中國是消費不足，因此這個週期是不同步的。

李稻葵並指，美元地位相對在下降。 「這一輪美元升息，確實對我們有一點心理衝擊，美元在加息，我們經濟要刺激，我們要降息，會不會帶來匯率的大波動？」，李稻葵說，人民幣滙率從去年年底6.3貶到了7.3，但這一輪基本上扛過來了，現在回到7.1。

他指，這帶來一個重要啟示──美元的帶動能力沒有過去那麼強了。 「再往深了看，阿根廷、巴西、沙特阿拉伯都在說願意以人民幣結算，沙特把原油賣給我們接受人民幣，巴西把鐵礦石賣給中國接受人民幣，拿了人民幣部分回來買我們的國債券，這也在證明美元國際的相對地位沒有以前那麼強了」。

籲防止硬脫鉤、努力擴大朋友圈

面對經濟周期不同步和美元國際地位下降，李稻葵分析認為，在政府層面要三件事。 第一，在全球經濟板塊化的大趨勢下，一定要想辦法防止板塊之間的硬脫鉤。

第二，努力擴大自己板塊的規模、朋友圈。在其看來，「一帶一路」、包括金磚機制就是在板塊化的前提下盡量擴大朋友圈，把更多經濟體納入中國的板塊。 

第三，加強國際金融基礎建設。李稻葵說，美元的國際影響力下降，必須做好人民幣的基礎設施、國際結匯，因此，中國的國債市場一定要做好。

責任編輯：蒯宇澄

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