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瑞銀汪濤：料明年經濟增長4.5%左右 最重要因素在房地產

經濟脈搏 17:37 2023/11/22

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瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤出席「《財經》年會2024：預測與戰略」並演講指出，明年中國經濟將在房地產下行的大背景下「企穩」，預計明年初開始季度年化增速較今年第四季度將出現反彈。但按年看，明年經濟增速約4.5%左右，低於今年5%以上增長速度，因為明年沒有低基數效應。

對於明年經濟溫和復甦的動力，汪濤稱，預計穩增長政策的支持和消費持續復甦會抵消房地產下行的負面影響，同時明年出口也將略有改善。

她指，明年預測最重要的因素在於房地產。瑞銀基準預測是房地產在相關政策的支持下，房地產建設的活動降幅有所收窄，預計未來房地產政策進一步放鬆，房貸利率會再下調10至20個基點，政府可能會為開發商融資和保交樓提供更多資金支持。城中村改造和保障房建設，明年可能也會取得實質進展，對於支撐房地產投資會有一些幫助。

料房地產企穩 消費可繼續復甦

因此，預測未來幾個月房地產新開工和銷售面積逐漸企穩，按月止跌，明年年中起按月會有溫和反彈。 預計明年全年新開工面積下降10%，今年下降約25%，去年下降約40%，銷售面積及房地產投資明年會再下降5%左右，跌幅都會比今年小。 因此，房地產下行對GDP增長的拖累程度也會降低。

她指出，在房地產企穩的背景下，消費應該可以繼續復甦，但按年增速因為基數原因會比今年低一點，但也會在5%以上。 消費復甦新增長主要得益於經濟活動和勞動市場進一步回歸正常，居民收入恢復性增長可能在5%左右。

「考慮到明年房地產還是會比較疲軟，居民信心不太可能完全得到修復，所以在疫情期間積累的超額儲蓄率只是會小幅釋放，明年儲蓄率仍然會比較高，超額儲蓄的釋放對明年消費增長貢獻 在一個百分點左右」，她認為。

料明年政府財政預算赤字定在3.5%-3.8%

政策方面，汪濤預期財政政策會發力更多。 「最近政府宣布增發一萬億人民幣國債，顯示財政政策思路似乎有些轉變，比以前更加大了顯性財政支持，預計明年政府財政預算赤字定在3.5%-3.8%，新增地方政府專項債至少達到4萬億元」。

「同時，中央會進一步推動化解地方隱性債務，為地方釋放更多財力和穩增長的政策空間。不過房地產持續下行會限制地方政府賣地收入和財政整體狀況，所以中央政府支持雖然加碼，但 我們認為明年基建投資增速可能還是會略有放緩，在6%左右」，她說。

在貨幣和信貸政策上，她預計會持續寬鬆，但不會有大動作，人行不會大幅下調政策利率，可能再繼續降息10-20個基點。

責任編輯：蒯宇澄

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