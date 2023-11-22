深圳明起二套首付降至四成 普通房認定標準放寬

▲ 深圳二套首付降至四成，普通房認定標準放寬。

深圳連出兩招穩樓市，明日（23日）起二套房的首付比例劃一下調至40%，同時放寬對普通住宅的認定標準，分別降低入市門檻及商品房交易稅費。

市住建局及人行分行公告，二套住房個人貸款最低首付款比例由原來普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%；享受優惠政策的普通住房標準調整為住宅小區建築容積率1.0以上（含1.0），單套住房套內建築面積120平方米以下（含120平方米）或者單套住房建築面積144平方米以下（含144平方米）。

降低二套房的首付比例相當於降低入市門檻，過去500萬元（人民幣，下同）的房產首付需要350萬元，現時直接減少150萬元。調整普通住宅認定標準則變相取消了當地的「750萬豪宅線」，過去對普通住房的定義除了上述兩項，還有「實際成交總價低於750萬元」的第三項，主要利好總價在750萬以上的購房者。

深圳某大型銀行的貸款部門人士指，本次下調二套房首付比例力道比較大，相信能刺激部分換房的剛需，對二手房市場交易和購買有一定的促進作用。但目前深圳房地產市場的恢復需要時間，政策逐步加碼的原因一方面需要測試市場反應，另一方面也是透過不斷的訊息傳遞來逐步提升市場的信心和熱度。

當地中介機構樂有家指，自8月起當地陸續出台各項措施，疊加本次的政策調整，這些組合拳有助於進一步激活需求，在目前樓市整體低迷的情況下提振市場信心。中指院華南分院總經理楊紅俠指，預計新政短期內令深圳樓市成交量明顯上升，北京、上海或也將視乎市場變化，適時推出相應的支持政策。

責任編輯：陳建錫