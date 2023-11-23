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G20 | 李強：反對把發展問題泛政治化、泛安全化

國情動向 09:27 2023/11/23

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李強表示，反對把發展問題泛政治化、泛安全化。

國務院總理李強昨晚（22日）在北京出席二十國集團（G20）領導人視頻峰會並發表講話。他表示，反對把發展問題泛政治化、泛安全化。

李強表示，當前世界經濟復甦之路依然艱難。要繼續堅持發展優先，把發展合作置於突出位置，加快實現世界經濟的強勁、可持續、平衡和包容增長，反對把發展問題泛政治化、泛安全化。要拿出更多務實舉措，堅持目標導向、問題導向，落實好新德里峰會達成的共識，不斷取得實際成果。要更加緊密協調配合，重振多邊主義，繼續加強宏觀政策合作，在世界貿易組織、國際貨幣基金組織等改革中更多照顧發展中國家關切。

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李強強調，歷史一再證明，世界經濟開放則興、封閉則衰。近來，中方成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、第六屆中國國際進口博覽會，取得豐碩合作成果，用實際行動展示了推進高水平開放、與世界共享發展機遇的堅定決心。中方願同各方在開放包容中繼續攜手努力，為世界經濟復甦和全球發展繁榮作出更大貢獻。

二十國集團成員領導人、嘉賓國領導人及有關國際組織負責人與會。今年二十國集團主席國印度總理莫迪主持會議。

責任編輯：尹航

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