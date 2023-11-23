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生育率 | 河南鄭州明文規定生育有補貼 市民反映領錢無門

社會熱點 10:42 2023/11/23

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。鄭州市表示，補貼方案正徵求意見，完善後即實施。

為促進生育，多地提出發放「真金白銀」補貼。河南鄭州9月1日起全面實施《鄭州市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施辦法》，提出對一孩、二孩、三孩分別發放補貼，最高1.5萬元（人民幣，下同）。但不少市民反映，符合條件想領錢卻沒人管。鄭州市表示，補貼方案正徵求意見，完善後即實施。

如何領取補貼 市民感到茫然

為減輕群眾生育、養育、教育負擔，讓更多家庭「想生、敢生、願生」，《鄭州市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施辦法》明確，對一孩、二孩、三孩及以上家庭分別一次性發放2000元、5000元、15000元的育兒補貼。同時，明確幼兒3歲前夫妻每年各享10天育兒假，以及買房享政策傾斜等措施。

如今，政策已實施近兩個月。據內媒報道，不斷有市民反映稱，自己家庭生育二孩或三孩，想申請補貼，卻找不到發放補貼的部門，找誰誰都不管。

剛生完二胎的當地居民魏女士稱，她先向街道辦事處提出申請，辦事處表示「有政策，但上級沒下撥資金，街道辦沒錢」。魏女士在給新生兒登記戶籍時，向轄區派出所詢問，派出所表示自己只負責給孩子上戶口，管不了補貼。

魏女士又撥打12345市長熱線反映，市長熱線將投訴轉交給衛健委，衛健委工作人員回覆說還需再等等。

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不僅是魏女士，多名有新生兒的家庭在社交平台留言稱，鄭州市的優化生育政策實施多日，但是育兒補貼怎麼領取，大家都是一頭霧水，而且咨詢相關部門都說不知道。「根本沒人管，好政策變不了真正的實惠。」

不僅是生育補貼，連《辦法》規定的育兒假亦無法得到落實。

據鄭州衛健委官方賬號「健康鄭州」微信公眾號消息，目前，《鄭州市育兒補貼實施細則（征求意見稿）》正在徵求意見，待完善後立即組織實施。

責任編輯：尹航

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