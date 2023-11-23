習近平向阿根廷當選總統米萊致賀電 米萊語氣趨緩和

國家主席習近平向當選阿根廷總統的米萊伊（Javier Milei）致賀電。習表示，高度重視中阿關係發展，願與米萊伊一道，延續中阿友好。

據央視報道，習近平祝賀米萊伊當選阿根廷共和國總統。習近平指出，中國和阿根廷同為發展中大國和重要新興市場國家。兩國始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，各領域務實合作給兩國人民帶來實實在在的好處。中阿友好深入人心，不斷推進中阿關係已成為兩國社會各界普遍共識。

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習近平表示，高度重視中阿關係發展，願同米萊伊一道，延續中阿友好，以合作共贏助力各自國家發展振興，推動中阿關係行穩致遠，更好造福兩國人民。

米萊伊在社交平台X發布習近平賀信的相片，並配文稱「習近平主席對我表示祝賀，為我感到高興」，「我們真誠地為中國村的美好生活而努力。」路透社指出，米萊伊的語氣較競選時緩和。

米萊伊曾公開聲言不會與中國和巴西的當權者合作，引發外界對阿根廷外交政策轉向的關注。中國外交部稍早前表示，如果阿根廷同中國斷絕聯繫，將是外交的嚴重錯誤。

責任編輯：尹航

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