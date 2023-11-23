內地兒科就診量激增 專家解讀肺炎支原體感染和流感區別

進入秋冬季以來，支原體肺炎持續流行，甚至出現流感、新冠等叠加感染的情況，內地各城多間醫院報告兒科就診量激增，需從各個科室調配醫護支援。

北京航空總醫院指，該院兒科就診量持續居高不下，日門診量維持在550-650人次之間，較往年同期上升30%-50%。為縮短候診時間、減少往返診室的次數，醫院實施「先化驗再診療」措施，並選派高年資內科醫生支援兒科，專門負責輸液復診患兒。

青島婦女兒童醫院國際部表示，連日來兒科門急診就診患兒暴增，單日門診就診峰值近300人次，輸液量高達130多人次。上午門診時間結束後，仍有二三十個小病號等待看診，夜間也有60-70名患兒到急診就醫。國際部已從各個科室調配人手到兒科門診增援。

天津中醫藥大學第二附屬醫院則通過延長兒科門診出診時間至晚上8時，緩解急診壓力，另按照兒童發熱程度，予以不同顏色腕帶區分，對危急患兒強化迅速處置機制，如有需要及時啟動全院多學科會診。

支原體肺炎今年呈低齡化趨勢

北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉指，與往年相比，支原體肺炎今年呈低齡化趨勢，但病情上無明顯加重。流感以冬春季多見，往往有流行病學史，以發熱、上呼吸道感染起病，隨後出現咳嗽加重、呼吸困難和肺部體徵，甚至全身症狀更重，高熱、病程進展快、乏力頭疼、肌肉酸疼等表現較明顯。肺炎支原體感染也有部分是高熱的病人，病程往往進展慢些，但隨著病程進展也會出現劇烈刺激性乾咳。

世衛關注中國兒童聚集性肺炎增加 要求提供資訊

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁