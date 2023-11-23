【神州快訊】黑龍江工商聯強化思想宣傳工作 書寫新時代

2023年是黑龍江省工商聯成立70周年。黑龍江省政協委員，省工商聯黨組成員、直屬商會黨委書記沙育超表示：工商聯作為黨和政府聯繫民營經濟的橋樑紐帶，在開展70周年紀念活動時，就要把握團結奮鬥的時代要求，強化思想宣傳工作，進一步堅定文化自信、堅定理想信念、強化宗旨意識、振奮精神狀態，推進民營經濟統戰工作和工商聯工作在新時代創新發展，更好服務和促進「兩個健康」。

他認為：做好宣傳工作，讓習近平新時代中國特色社會主義思想在黑龍江民營經濟領域落地生根，把主題教育激發出的精氣神轉化為推動高質量發展的前進動力，把習近平總書記致全國工商聯成立70周年慶祝大會賀信精神作為改革發展的內生動力，把推動解放思想作為幹事創業的不竭動力。

推動民企高質量發展 引導民企履行社會責任

習近平總書記強調「民營經濟是我們黨長期執政和實現中華民族偉大復興中國夢的重要力量」「民營企業和民營企業家是我們自己人」。黑龍江省工商聯做好宣傳工作，推動民營企業高質量發展。沙育超認為，深刻剖析黑龍江高質量發展面臨的最大問題是發展不平衡不充分問題，深刻認識推動黑龍江高質量發展，必須聚焦「六個強省」「八個振興」的目標要求，全力推進「4567」產業體系建設，全力以赴擴大投資，積極推動換道超車。黑龍江省工商聯通過加強宣傳工作，學習領會習近平總書記關於國際國內形勢的重大判斷，認真貫徹落實新發展理念，準確把握民營企業發展面臨的形勢，推動形成支持民營企業高質量發展的良好環境，健全促進民營企業高質量發展的服務體系，引導和幫助企業進一步認清大勢、適應大勢，穩定預期、堅定信心，走高質量發展道路。

還要把優化營商環境、做到「辦事不求人」作為促進發展的重要保障。通過加強法律和政策宣傳，以推動「辦事不求人」為切入點，以新官依法理舊賬為突破口，以構建「親」「清」新型政商關係為載體，以壯士斷腕的勇氣和決心，持續助力優化營商環境，切實把成效體現在保障民營經濟發展需求上、落實企業減稅降費政策上、推動各部門配合無縫對接上。

此外，黑龍江省工商聯還要弘揚企業家精神，統籌開展好「萬企興萬村」和「民企進邊疆」行動，引導民營經濟人士履行社會責任。

（特約）