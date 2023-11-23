台灣大選 | 藍白合瀕破局 柯文哲邀郭台銘為在野整合跨出一步

台灣大選參選登記明日截止，「藍白合」（國民黨與民眾黨合作）瀕臨破局，民眾黨參選人柯文哲表示，已正式邀請無黨籍參選人、鴻海創辦人郭台銘為在野整合跨出重要的一步。

柯文哲在社交平台發文，以「戰友」介紹郭台銘，指在登記前夕數度拜訪對方，相信兩人攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業、甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力。

「台灣需要郭台銘，因此，我已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。」柯文哲表示，期待郭台銘與他一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，並邀請 國名黨參選人侯友宜一齊參與，共同為台灣奉獻。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，從整合談判到現在，都保持最大善意與誠意，今日與郭台銘、侯友宜特別聯繫，希望三方可針對政黨輪替目標找出最可能方案。但侯友宜上午另有行程，因時間不等人，柯文哲先與郭台銘見面。

侯友宜則表示，收到柯文哲的短信提議今日見面，他認為可以在前總統馬英九辦公室舉行，並會在馬辦等候對方。侯友宜說，現在最重要的是帶著誠意和柯文哲好好談。

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責任編輯：易燕丹

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