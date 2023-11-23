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中國留學生涉反猶太塗鴉或遭法國遣返 中方：不應過度執法

國情動向 13:25 2023/11/23

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法國傳媒報道，一名旅法中國留學生因在牆上塗抹呼籲「停止對巴勒斯坦人的種族滅絕」「反對猶太復國主義」的標語，被法國地方警察拘押，還有可能被強制遣返。

中國駐法國大使館回應指，已及時向該名學生提供領事協助，並贊成本案主審法官不予立案的決定和當事人律師、學校的意見，即該名學生只是譴責以色列政府的政策，對公共秩序絕對不構成威脅，警方不應過度執法。中方將持續關注本案進展，全力維護中國公民合法權益。

發言人強調，當務之急是衝突各方要立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

中國政府認為，解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

責任編輯：易燕丹

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