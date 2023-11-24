中國樓市 | 官媒引專家：北京上海大概率跟進鬆綁政策

深圳兩大利好政策鬆綁樓市，官媒《證券時報》引述專家指，一線城市跟進可能性大，北京上海或適時推出降低二套房首付等相關政策。

文章指出，深圳昨日起二套住房最低首付款比例降至四成；另外，為優化普通住房認定標準深圳取消「實際成交總價750萬元以下（含750萬元）」這一價格限制條件，通俗說就是「取消了豪宅線」。

此舉釋放信號意義

報道引述中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，此舉符合市場預期。下半年以來，一線城市房地產需求側政策持續優化，總體按照落實「認房不用認貸」政策、降低首付比例或房貸利率等思路進行。而在四個一線城市中，此前廣州已經下調二套房首付比例，如今深圳跟進執行且首付比例下調幅度較大，同時又調整普通住房標準，釋放的信號意義很強，利好樓市預期穩定，無論對深圳自身市場還是其他城市而言，都有積極影響。

葉銀丹認為，深圳此次連出兩大新政，對於房地產市場將起到較大的帶頭作用。另外，從成交數據來看，當前不只是深圳的房地產市場成交低迷，上海、北京也面臨着類似的情況。這也說明，上一波「認房不用認貸」的政策效應已經基本釋放，目前亟需新一輪的政策支持。預計未來在「因城施策」背景下，不排除北京、上海將視市場變化適時推出降低二套房首付等相關政策，以提升房地產市場活躍度。

京滬大概率跟隨調整

易居研究院研究總監嚴躍進也表示，此次深圳的樓市支持政策具有風向標意義。從一線城市政策來看，落實「認房不用認貸」、降低首付和房貸利率、放鬆普通住宅認定標準是三項重要的工具。此前廣州將二套房的首付比例降為四成，就說明二套房或改善性住房方面會有降低首付的政策操作。而此次深圳的兩大新政，顯然為後續北京、上海兩個城市取消「豪宅線」創造了有利條件。

葉銀丹認為，後續除了進一步下調首套房、二套房的首付比例和貸款利率外，類似減免置換型住房換購稅費，上調首套房和置換房的公積金貸款額度、延長公積金貸款年限等政策內容，同樣可以期待。此外，一線城市和熱點二線城市也有可能逐步從非核心城區開始嘗試放鬆限購政策。

深圳明起二套首付降至四成 普通房認定標準放寬

住建部官媒：50房企白名單按銷售榜篩選 或明年推進實施

責任編輯：袁瑋婧