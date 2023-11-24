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台灣大選 | 「戰鬥藍」趙少康任副手 侯友宜讚臨危受命

社會熱點 12:41 2023/11/24

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藍白合確定破局，國民黨今早召開中常會，正式宣布中廣董事長趙少康出任國民黨參選人侯友宜的副手。

國民黨黨主席朱立倫今天表示，侯友宜跟他備受屈辱，喚不回真心，堅守誠信，得不到真正的合作，他正式發出全黨動員令，大家團結一致，支持侯友宜，拚戰到最後一刻。

據台媒報道，是一位很侯友宜交往很親的人推薦找趙少康搭檔，時間應該就是這3、4天。

近侯人士表示，趙少康是柯文哲口中認證的「政治金童」，在濁水溪以北，趙少康有高的聲量與話語主導能力，跟嘉義子弟的侯友宜，無論在地域與擅長的戰場都能形成很好的互補。

現年73歲的趙少康曾在1992年以無黨籍身份參選北縣立委，並以23萬5000票高票當選，創下超高得票記錄，在台灣政壇有「政治金童」的稱號。

1993年，趙少康脫離國民黨創建新黨，成為首任新黨全台委員會召集人。1994年趙少康擔任立法委員期間參選台北市市長，但輸給民進黨籍的陳水扁，從此淡出政界。

1996年卸任立委後，趙少康投入媒體界，在中廣流行網、TVBS和Yahoo TV主持政論節目，其中以《少康戰情室》最為知名。2021年9月，趙少康在前高雄市長韓國瑜的勸說下，重返國民黨並宣布成立「戰鬥藍」。

責任編輯：袁瑋婧

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