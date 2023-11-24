中國樓市 | 官媒：對民營房企的支持工具要擴容增量

官媒《上海證券報》頭版評論指出，民營房企更需要融資政策呵護和支持，針對民營房企的相關支持工具要擴容增量。

文章指，金融對於房地產企業的融資結構仍需進一步優化。相比國有企業，民營房企當前面臨的挑戰更加突出，客觀上更需要融資政策呵護和支持，但部分金融機構對於民營房企的融資需求仍然存在明顯的避險心態。

報道引述招聯首席研究員董希淼指，加大對民營房企的支持具有特別重要的意義。他認為，當前，民營房企在整體房企中佔比較高，其中幾家在行業里可以說具有「系統重要性」地位，穩民營房企，就是穩住整個行業的重要舉措。同時，穩民營房企，有效釋放了金融政策支持房地產市場最重要的信號，對於恢復市場預期和信心能夠起到關鍵效用。此外，穩民營房企，也是支持民營經濟、民營企業發展的重要表現。

市場對於民營房企的信心修復，需要「幾家抬」。針對民營房企，不僅需要政策層面加大政策托底力度和工作推進力度，相關支持工具要擴容增量，惠及更多民營房企。近期市場也傳出針對民營房企融資的更多利好政策信息。此外，商業銀行、保險公司、證券公司等資本市場主體，也需「擰成一股繩」，合力加大支持力度。

日前人行等三部門召開金融機構座談會，要求「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」。外電稍早報道指中國金融監管部門考慮允許銀行首次向房企提供無抵押的流動資金貸款。

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責任編輯：袁瑋婧