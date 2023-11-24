內地發布一帶一路10年展望報告 以設施聯通為優先方向

內地推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室，發布《共建「一帶一路」未來十年發展展望》，研究提出未來十年高質量共建「一帶一路」的願景思路和務實行動舉措。

報告約1.3萬字，除前言外共5個部分，提出中國倡議各方在推進共建「一帶一路」合作中，注重做好「五個統籌」，即統籌繼承和創新、統籌政府和市場、統籌雙邊和多邊、統籌規模和效益以及統籌發展和安全。報告還提出，堅持共商、共建、共享，堅持開放、綠色、廉潔，堅持高標準、惠民生、可持續等原則理念。

在發展目標方面，報告提出，力爭未來十年左右時間，各方朝著平等合作、互利互惠的目標相向而行，推動共建「一帶一路」進入高質量發展的新階段。

報告同時明確共建「一帶一路」未來十年發展的重點領域和方向，包括在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通和新領域合作上，與各方進一步深化合作。

報告提出，設施聯通是「一帶一路」的優先方向。中國將與各方，通過建設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施，著力推動陸上、海上、天上、網上絲綢之路建設，全面提升共建國家間基礎設施互聯互通水平。

此外，要健全金融合作機制，有序推動人民幣國際化，穩步推進與共建國家的雙邊本幣合作，鼓勵金融機構在對外投融資中更多使用人民幣。拓展投融資新渠道，通過多雙邊合作平台，鼓勵亞洲基礎設施投資銀行等多邊開發機構與共建國家開展聯合融資。

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責任編輯：易燕丹

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