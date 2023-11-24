台灣大選 | 郭台銘宣布退選：人退志不退 冀完成政權輪替

台灣大選今日截止登記，透過聯署取得參選資格的鴻海創辦人郭台銘宣布退選，他表示「人退，志不退」，呼籲要完成政權輪替，改變台灣。

郭台銘在社交平台發布聲明，指在世界的商業戰場上，他從來不曾低頭；在疼惜台灣人民這個關卡上，始終放不下。為了台灣的未來，選擇成全，是他能夠奉獻給故鄉全部的愛。

郭台銘的副手搭檔賴佩霞也發文稱，退選是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定。她表示，團結合作需要一段釋放善意、各方展現誠意、培養默契的完整過程。參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，「整合破局是讓我們最難過的」。

▲ 鴻海集團創辦人郭台銘發聲明宣布退選。

郭台銘和賴佩霞早前取得逾90萬份有效連署，達到參選門檻，但一直未正式登記參選。郭昨日與柯文哲、侯友宜，以及前總統馬英九與國民黨主席朱立舉行在野陣營整合會談，最終未達共識、不歡而散。

此外，大陸上月突然對鴻海旗下富士康進行稅務稽查和用地情況調查，外界解讀是北京施壓郭台銘退選。而富士康其中一家子公司上周三（15日）因違反稅收徵收管理法，遭輕罰兩萬元人民幣。

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責任編輯：易燕丹

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