深圳樓市新政影響幾何？中介：業主想加價又怕賣不出

繼「認房不認貸」之後，深圳連出兩招穩樓市，業界普遍認為新政將刺激剛需、改善型群體入市。惟當地多間地產分行反應冷淡，有中介指，部分業主想加價又擔心賣不掉手上的單位。

深圳22日公布樓市新政後，內媒南方日報走訪南山區桃源村周邊的中原、鏈家、樂有家、糯家等11家中介，僅一家有2名買家咨詢房源情況，過半數分行只有1人在店，整體門市反應清淡。有少數中介與買家/賣家電話溝通政策影響。

深圳一名資深房地產中介表示，政策出台後，較多手裏持有現金的買家咨詢，他們主要關心價格大漲，是否需要趕快入市，但收入在調整，擔心買供樓有壓力等；還沒脫手的業主就咨詢房子是不是變得好賣，要不要上調價格。整體來看，業主的心態稍微好轉好。

業主羅女士則沒有上調價格的計劃，「我的房掛了半年還沒賣出去，看都沒人看。」

實際上，深圳在剛過去的傳統樓市旺季「金九銀十」中表現成色不足。數據顯示，深圳9月、10月成交總量僅有9904套，為近五年來最低。而2019年、2020年同期成交總量均在2萬套以上，2021年驟減至1萬多套後，成交總量在1萬套上下徘徊。

政策小步快跑為後續調整留空間

廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，目前深圳新樓和二手樓成交量依舊在歷史低位徘徊。而此輪樓市調整幅度是一線城市中最大，且遵從降低住房交易成本，滿足改善型住房需求的政策本源。政策小步快跑，但沒有一次性到位，先觀察此次調整的效果，為下一步政策調整預留了空間。

他表示，需求端的政策可以釋放一部分被政策擠壓的需求，但很難對當前疲弱的需求形成帶動作用。因為目前樓市的需求主要是高房價供給與大多數中等中低收入居民住房支付能力不足的矛盾。對深圳來講，除了這個矛盾以外，更重要的是普遍對樓市前景預期不樂觀。

美聯物業全國研究中心總監何倩茹也認為，目前整體經濟環境欠佳，經濟仍處於穩步回升的過程中，因此政策雖能帶動一部分的客戶加緊入市，但數量上不會出現2019年調整非普通住宅標準後成交量翻倍增加的情況。預計今年接下來的時間，深圳樓市的價格走勢穩定，成交量則穩中向好。

中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫則相對樂觀，他表示，當前政府分批出台政策，表明政府對樓市放鬆態度慎重，強調循序漸進，以穩住市場為主。政策從低往高走，一開始政策針對首置剛需客，現在輪到換房改善客，盤活整個買房鏈條，樓市復常指日可待。

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責任編輯：易燕丹

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