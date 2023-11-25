內地呼吸道疾病呈低齡化趨勢 兒科醫院普通病房一床難求

內地進入冬季呼吸道疾病高發期，感染個案呈低齡化趨勢，多地兒科醫院人滿為患。由於兒童住院需求集中爆發，醫院床位持續緊張，普通病房更是一床難求。

內媒第一財經報道，近期呼吸道感染病例大部分為肺炎支原體感染，患者多為兒童，部分兒童還出現白肺的情況，需要住院接受治療，但目前兒科醫院的普通床位仍然告急。

王兵的兒子樂樂日前被確診為肺炎支原體感染，但醫院普通病房不知何時才有空床位。他最終改掛專家特需號，並為樂樂辦理入住特需病房，該特需床位800元（人民幣，下同）一天，醫保報銷上限是100元左右，其餘需要自費。他説，「別說800了，8000也得住啊，孩子肺都白了，晚住院一天病情都有惡化的可能。」

另一位家長李童的孩子近日也被診斷為上呼吸道感染，她表示，從掛號到看醫生整整花了5個小時，最後面診僅5分鐘。她有部分朋友則選擇線上問診，但就她觀察，醫生在醫院坐診都已經忙到不可開交，估計也很難及時回復線上的問題。

人手不足 呼吸道疾病要掛腎臟科的號

報道引述一名呼吸科醫生稱，目前兒童「看病難」背後更關鍵的問題不僅僅是床位少，而是兒科醫生不夠。

王兵表示，樂樂就診的醫院已經打通了所有門診科室，「有什麼科室的號，就掛什麼科，所以我們最後掛了腎臟科，是腎臟科醫生看的。」另一位家長也指出，前面掛呼吸科的號已經排了1000多人，需要等上至少一周時間。

有三甲醫院兒科專家表示，兒科過去幾年來一直在收縮，隨著出生率下降，預計該趨勢會持續下去。報道還提到，就呼吸科而言，大型綜合性醫院一般不太受到重視，不願投入大量資源。背後一方面有經濟效益的驅動因素，另一方面也受公立醫院考核評估指標的影響。

至於緩解兒童專科醫院人滿為患的問題，國家衛健委有關負責人表示，將指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，並要求各地發揮醫聯體作用加強對基層醫療衛生機構的技術指導，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。

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責任編輯：易燕丹

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