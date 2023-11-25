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台灣大選 | 最新民調出爐 侯康配緊咬賴蕭配 差距僅2.3%

國情動向 15:22 2023/11/25

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台灣明年大選形成「藍綠白」之爭，最新民調顯示，國民黨「侯康配」與民進黨「賴蕭配」的支持度差距收窄，僅相差2.3個百分點。

台媒《ETtoday民調雲》周五（24日）進行民意調查，回收有效樣本數1,348份，抽樣誤差為正負2.72%。結果顯示，民進黨賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追其後的是國民黨侯友宜、趙少康的「侯康配」，支持度32.5%；民眾黨柯文哲、吳欣盈的「柯盈配」則以21.2%排第三。

民調還詢問誰應為「藍白合」破局負最大責任，認為柯文哲該負最大責任者排名第一，比例高達44.1%；其次為國民黨主席朱立倫30%、侯友宜17.5%等。

另外，台灣民意基金會於參選登記截止前連續三日（11月19日至21日）進行民調，結果顯示，有50.9%民眾看好賴清德當選、22%看好柯文哲、14.7%看好侯友宜。

該機構分析，民調傳達一個清楚且重要的訊息，距離大選投票不到兩個月，相較於三個月前民調相比，看好賴清德當選的選民明顯減少5.7 個百分點，但是仍有近五成一選民看好賴清德將從三角督脫穎而出。

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台灣大選 | 藍白合最後關卡 三方會談不歡而散

責任編輯：易燕丹

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