台女星吳佩慈未婚夫紀曉波 被法院定性為惡勢力首腦

近日北京第一中級人民法院的通報中，出現被定性為惡勢力犯罪集團的首要分子的「紀某某」，據悉，紀某某即台灣知名女星吳佩慈的未婚夫紀曉波。

據澎湃新聞報道，北京市第一中級人民法院發布消息：11月24日，北京市第一中級人民法院對北京市人民檢察院第一分院提起公訴的被告人崔麗梅等15人犯開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法債務罪、運送他人偷越邊境罪一案作出一審判決，以開設賭場罪判處崔麗梅有期徒刑八年六個月，並處罰金人民幣二十萬元；以開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法債務罪、運送他人偷越邊境罪分別判處申中連、楊坤華等14人有期徒刑七年六個月至一年八個月不等的刑罰，並處罰金。

一中院經審理查明，2008年至2021年間，為謀取非法利益，紀某某（另案處理）、董某某（另案處理）共同或分別組織被告人崔麗梅等3人，在境外開設賭場；組織被告人申中連等8人採取暴力、威脅及其他手段索要因賭博形成的非法債務；組織被告人周敬文等4人轉化因賭博形成的非法債權、轉移資產。上述人員長期糾集在一起，形成了以紀某某為首要分子，被告人崔麗梅等15人為成員的惡勢力犯罪集團，在本市及外省市，多次實施了組織、招攬我國公民赴境外賭博、尋釁滋事、非法侵入住宅、催收非法債務等違法犯罪行為。

一中院審理認為，被告人崔麗梅等15人在紀某某的組織下，為實施違法犯罪活動，長期糾集在一起，形成惡勢力犯罪集團，多次實施違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成惡劣社會影響，15名被告人均系惡勢力犯罪集團成員，依法予以從嚴懲處。據此，一中院根據各被告人的罪行，以及在共同犯罪中的地位和作用，作出上述判決。被告人家屬旁聽了公開宣判。

紀曉波在香港被街頭討債

報道指，通報中的紀某某就是活躍於港澳賭場的紀曉波，而通報提及的崔麗梅是紀曉波母親崔麗傑的妹妹。

公開資料顯示，紀曉波，出生於中國香港，香港融匯資本有限公司CEO。投資礦業、環保、房地產與博彩，擁百億新台幣資產。吳佩慈先後六年間為紀曉波生下兩兒兩女，但二人並未結婚。

▲ 今年香港街頭出現的向紀曉波討債海報

吳佩慈未婚夫紀曉波今年早些時候疑被街頭討債，遭諷「國際級老千」。網上圖片顯示，香港街頭近來出現許多「討債海報」，分別印上紀曉波獨照，以及與吳佩慈的合照，並用斗大字體寫着：「別叫我賭神，叫我死老千」、「國際級大老千」。不過兩人始終對外噤聲。

台女星安以軒丈夫陳榮煉涉賭涉黑獲刑14年

在吳佩慈之前，另一名知名台灣女星安以軒的丈夫、德晉集團前主席陳榮煉涉賭涉黑34罪並罰，獲刑14年。

據澳門日報網報道，澳門特區初級法院今年4月21日宣判「德晉貴賓會」涉不法賭博案，原被控83項罪名的澳門德晉集團前負責人陳榮煉，最終法院判處其34項罪名成立，監禁14年，其中僅黑社會罪一項即判刑10年。

公開資料顯示，陳榮煉於2007年成立澳門德晉集團，以博彩中介人起家，長期位居澳門四大博彩中介人之列，其業務後擴展至涉及綜合娛樂、地產等行業。

安以軒老公陳榮煉不法經營賭博等34項罪成 一審判囚14年

鬥魚CEO陳少傑被捕 涉嫌開設賭場罪

責任編輯：袁瑋婧