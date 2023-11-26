鋪路中日韓領導人會談 王毅：推動三國合作重回正軌

中共中央政治局委員、外交部長王毅在南韓釜山同南韓外長朴振、日本外相上川陽子共同出席第十次中日韓外長會。王毅指，中方將同韓方和日方共同努力，推動三國合作重回正軌，盡快重啟中日韓自貿協定談判。三方同意為中日韓領導人會議創造條件，加緊相關籌備工作。

據外交部官網消息，王毅表示，中日韓合作發展歷程表明，三國合作具有深厚基礎、強勁需求、巨大潛力和廣闊前景。中方將繼續本着與鄰為善、以鄰為伴方針，同韓方和日方共同努力，推動三國合作重回正軌，保持健康穩定可持續發展，為地區和世界和平繁榮做出新貢獻。

加大AI等前沿科技領域合作

王毅強調，三國要堅持倡導互利共贏，儘快重啟中日韓自貿協定談判，保持區域經濟一體化勢頭，加強大數據和區塊鏈、人工智能（AI）等前沿科技領域合作，共同維護產供鏈穩定暢通並優化升級，提升區域生產網絡韌性。

要堅持加強交流互鑒，擴大人文交流規模，加大便利人員往來，增進三國民眾特別是青年人的理解和友誼。要堅持帶動共同發展，繼續本着自願、平等、開放、共贏、透明和可持續原則，同周邊等有需要的國家和地區打造更多「中日韓+X」合作項目，帶動區域內外共同和可持續發展。

三方同意為中日韓領導人會議創造條件

朴振、上川陽子指，三方可在經貿、科技和數碼化轉型、人文交流、環保、老齡化等領域開展面向未來的實質性合作，不斷擴大共同利益。中日韓合作可以超越東北亞，為地區與世界的和平繁榮發揮積極作用。以開放的姿態積極推動「中日韓+X」合作，造福更多國家和地區。

三方同意為中日韓領導人會議創造條件，加緊相關籌備工作。

就三方關心的國際問題上，王毅表示，要當好東亞合作的「領頭羊」，以三國合作帶動東亞合作，堅持開放的區域主義，反對以意識形態劃線，抵制將區域合作陣營化。要當好維護地區和平安全的「穩定器」，踐行共同、綜合、合作、可持續安全觀，堅持通過對話協商、以和平方式解決分歧和爭端。要當好解決熱點問題的「減壓閥」。朝鮮半島局勢持續緊張不符合任何一方利益，當務之急是給形勢降溫，為重啟對話創造必要條件，為此採取有意義行動。

外交部宣布 王毅明出席中日韓外長會談

中日韓外長會周日釜山舉行 商重啟領導人會議

責任編輯：袁瑋婧