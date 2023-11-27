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10月工業利潤按年增2.7% 較前值大幅放緩

經濟脈搏 09:36 2023/11/27

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國家統計局公佈，內地10月規模以上工業企業利潤按年增長2.7%，連續3個月實現正增長，但較前值11.9%大幅放緩。

1至10月份累計，全國規模以上工業企業實現利潤總額61154.2億元（人民幣，下同），按年下降7.8%，降幅較1至9月份收窄1.2個百分點。

1至10月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額20310.6億元，按年下降9.9%；股份制企業實現利潤總額44908.3億元，下降7.0%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額14431.3億元，下降10.2%；私營企業實現利潤總額16851.4億元，下降1.9%。 

1至10月份，規上工業企業中，國營控股、私營、外商及港澳台商投資企業利潤按年降幅較1至9月分別收窄1.6、1.3及0.3個百分點；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄1.0、1.2和1.9個百分點。

1至10月份，採礦業實現利潤總額11142.5億元，按年下降19.7%；制造業實現利潤總額44147.1億元，按年下降8.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5864.6億元，按年增長40.0%。

責任編輯：蒯宇澄

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