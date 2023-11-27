A股低開低走 官媒：打擊四類渲染恐慌情緒小作文

A股三大股指周一（27日）低開低走，滬指早盤收報3017點，跌0.76%；深成指報9742點，跌0.98%；創業板指報1917點，跌1.06%。官媒《證券日報》發文指，對股市「小作文」製造者要痛打，更要打痛。「小作文」可能渲染恐慌情緒，引發市場過度反應甚至誘發市場風險。

官媒文章稱，「信息+信心」是資本市場生態系統的重要組成部分，諸如杜撰和歪解政策信息、編造虛假信息和謠言、製作虛假新聞圖片等「小作文」的存在，嚴重影響市場正常運行。

「小作文」可分為四類，分別是

揣測政策型：最為典型的就是市場上經常出現實行「T+0」交易等虛假消息。

捕風捉影型：主要表現是根據已知信息妄加推測、捕風捉影、臆造事實。

借題發揮型：比如，針對市場上較為常見的一種現象，有好事者將其與相關事件或產品關聯起來，並借此無限放大帶來的影響，制造焦慮，影響市場運行和投資者信心。

搬弄拼接型：日前，甘肅證監局發布的一份行政處罰決定書顯示，當事人王永鋒將中國新聞網2023年1月6日發布的《鐵礦石價格過快上漲國家發改委研究加強鐵礦石價格監管》一文中的「鐵礦石」替換為「純鹼」，編造成虛假信息在網上發布。這一虛假信息具有明顯誤導性，擾亂期貨市場。

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文章稱，製造並傳播股市「小作文」，一方面會破壞資本市場的正常運行機制，破壞市場的誠信環境，會誤導投資者的決策並造成財產損失；另一方面，在特殊市場環境下，一則虛假信息可能在輿論環境中形成「蝴蝶效應」，渲染恐慌情緒，引發市場過度反應甚至誘發市場風險。

另據《證券時報》今日刊出的頭版文章，隨著宏觀基本面持續恢復向好、政策發力釋放資本市場改革紅利等有利因素的不斷積累，A股處於底部區域這一觀點漸成共識，市場信心正穩步提升。

責任編輯：尹航

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