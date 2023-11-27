A股低開低走 官媒：打擊四類渲染恐慌情緒小作文

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人行等八部門推25條措施撐民企：不盲目停貸斷貸
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A股三大股指周一（27日）低開低走，滬指早盤收報3017點，跌0.76%；深成指報9742點，跌0.98%；創業板指報1917點，跌1.06%。官媒《證券日報》發文指，對股市「小作文」製造者要痛打，更要打痛。「小作文」可能渲染恐慌情緒，引發市場過度反應甚至誘發市場風險。
官媒文章稱，「信息+信心」是資本市場生態系統的重要組成部分，諸如杜撰和歪解政策信息、編造虛假信息和謠言、製作虛假新聞圖片等「小作文」的存在，嚴重影響市場正常運行。
「小作文」可分為四類，分別是
文章稱，製造並傳播股市「小作文」，一方面會破壞資本市場的正常運行機制，破壞市場的誠信環境，會誤導投資者的決策並造成財產損失；另一方面，在特殊市場環境下，一則虛假信息可能在輿論環境中形成「蝴蝶效應」，渲染恐慌情緒，引發市場過度反應甚至誘發市場風險。
另據《證券時報》今日刊出的頭版文章，隨著宏觀基本面持續恢復向好、政策發力釋放資本市場改革紅利等有利因素的不斷積累，A股處於底部區域這一觀點漸成共識，市場信心正穩步提升。
責任編輯：尹航